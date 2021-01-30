Семьи погибших в ДТП под Сызранью могут получить по 2 миллиона рублей от страховой компании

Следователи сейчас разбираются в обстоятельствах аварии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Семьи погибших в жутком ДТП в Самарской области, произошедшем 29 января в Сызранском районе, вправе рассчитывать на дополнительные выплаты. Речь идет о выплатах от ПАО СК "Росгосстрах", где была застрахована гражданская ответственность перевозчика.

Как сообщает пресс-служба компании, они готовы к приему заявлений. Иждивенцам и родственникам жертв сумма страховой выплаты составляет 2 миллиона 25 тысяч рублей за смертельный случай. Возмещение для пострадавших рассчитывается в процентах от страховой суммы в 2 миллиона рублей в зависимости от степени тяжести травм. За один перелом может быть выплачено от 80 до 300 тысяч рублей. Если повреждений несколько, то денег будет больше.

Для получения страховки нужно обратиться в ближайший офис "Росгосстраха". Необходимо предоставить паспорт, документ от перевозчика о произошедшем ЧП, документы из больницы с указанием диагноза и периода лечения.

Напомним, что губернаторы Самарской и Ульяновской областей заявили, что семьям погибших будет выплачено единовременно по 1 миллиону рублей. По 100 и 200 тысяч рублей получат близкие пострадавших.

Авария произошла на трассе М-5 "Урал". По предварительной версии, прицеп фуры с бананами занесло на встречную полосу. Маршрутка, двигавшаяся в Ульяновскую область, влетела в него. 12 человек лишились жизни. 11 сейчас под наблюдением медиков. Водитель грузовика дает показания правоохранителям.

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