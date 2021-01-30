В Оренбургской области женщина издевалась над своим маленьким ребенком

Не исключено, что нерадивую мать лишат родительских прав Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соседней Оренбургской области под суд попала жительница Соль-Илецка. Ее обвиняли сразу по трем статьям УК РФ - "Истязание", "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

- Обвиняемая систематически избивала малыша, оскорбляла его и ругалась матом. Она воспитывала его только силой, - сообщает orenday.ru.

Как установили следователи, однажды мама и вовсе могла убить свое чадо. Она переодевала ребенка, держа его на руках, и в какой-то момент уронила на пол. Пострадавший получил тяжелую травму головы.

Служители Фемиды приняли решение осудить женщина на 4 года колонии общего режима. Также ее обязали выплатить штраф в 80 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о лишении дамы родительских прав.