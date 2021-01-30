В Самарской области идет рост заболевания коронавирусом

В больницах по-прежнему многолюдно Фото: скриншот

Глава оперативного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса в Самарской области Николай Ренц заявил о том, что в регионе стали чаще болеть covid-19. Угроза заражения остается, и людям нужно быть аккуратнее.

- Идет рост количества заболевших. Если в понедельник, вторник, среду к нам поступало шестьдесят с небольшим человек, то в четверг и пятницу по девяносто каждые сутки госпитализируем, - отметил Ренц.

Врач указывает на то, что вакцинация носит массовый характер, но число обращающихся за помощью по-прежнему велико.

- И меры предосторожности - самый важный, самый эффективный способ снизит риск заражения. Ношение масок, обработка рук. Избегайте людных мест, это очень важный фактор, который позволяет не долетать до вас частичкам вируса, - говорит медик. - Чем меньше вокруг вас людей, тем лучше. И неважно - идете вы за хлебом или выражать свое мнение. Ковиду без разницы.

Доктор призывает не рисковать, беречь себя и избегать тех ситуаций, где можно заразиться.