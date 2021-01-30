В Самаре горела стена офисного здания на Галактионовской

На месте происшествия работали пожарные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня вечером, в субботу 30 января, в областной столице случилось ЧП. На улице Галактионовской, 40 примерно в 20:05 произошел пожар.

- Прибывшие по адресу случившегося подразделения установили, что горела стена офисного здания на площади 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 29 человек и 7 единиц техники, - сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

4 посетителя здания были эвакуированы. В 20:27 пламя ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания и ущерб от него.