В Самаре два года требуют снести двухэтажное здание у Волги на 9 Просеке

В Самаре хотят избавиться от здания у Волги

Департамент градостроительства Самары уже второй год пытается избавить город от двухэтажного здания на берегу Волки на 9 Просеке. Первый иск ведомство подало в арбитражный суд еще в 2019 году: департамент отметил, что здание по адресу берег Волги, 59а, принадлежащее компании Стройлекс, возведено незаконно. Постройку требовали признать самовольной и обязать владельцев снести ее.

Разбирательства продолжаются все это время. В одном из первых исков Департамент просил принять меры по обеспечению недвижимости - то есть позаботиться, чтобы владелец не смог продать здание в процессе суда. Но в этом было отказано.

За эти годы в суд привлекали и третьи лица: Нижне-Волжское бассейное управление, министерство лесного хозяйства, инспекцию строительного надзора и других. Следующее заседание назначено на 4 февраля, 29 января к делу были приобщены дополнительные материалы.

Бенефициаром компании является Рамиль Халлиулов - сын депутата Халлиулова, которого в прошлом году осудили на 4 года лишения свободы условно за участие в коммерческом подкупе. Он был одним из участников дела братьев Архиповых, один из которых был директором Фонда капремонта Самарской области.