В Самаре выбрали семь площадок для строительства новых домов на месте ветхого жилья

В Самаре будут развивать новые территории Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре определили семь перспективных территорий для развития здесь жилищного строительства. Они могут стать площадками для реализации новой программы комплексного развития территорий. Власти уверены, что смогут заинтересовать ими инвесторов и поможет в этом новый федеральный закон, который упрощает для застройщика процедуру расселения. Более того, в нем прописаны механизмы защиты прав граждан на равноценное жилье.

На заседании штаба по жилищному строительству председатель правительства Виктор Кудряшов отметил, что семь территорий могут стать площадками для реализации программы комплексного развития города. В итоге вырастет и число квадратных метров вводимого жилья.

Застройщиков Самары призвали активнее участвовать в госпрограммам и предлагать свои решения по мерам господдержки.