Высотки все ближе: в Самаре продолжают застраивать квартал около Мехзавода

Рядом с многоэтажками - почти сельская идиллия

В Самаре продолжают застраивать высотками район около Мехзавода. Блогер Алекандр Карягин снял на видео процесс застройки уже второй очереди жилого района. Высотки все ближе к стандартным двухэтажкам, в которых в этом районе живут люди. С высоты территория выглядит завораживающе: уже заселенные дома соседствуют с новыми, а рядом возвышаются краны. Стройка окружила зеленый уголок с маленькими домиками и парковками. И это соседство выглядит как символ XXI века.

Через район "Новая Самара" должна пройти и дорога, которая соединит Московское и Красноглинское шоссе.

Местные жители оценили картинку и написали, то нашли свои дома на видео. Обсудили и сами многоэтажки: кто-то высказал мнение, что первые дома были намного качественнее. Многие напомнили, что ради стройки здесь вырубались деревья. Впрочем, застройщик уже говорил, что согласно порубочным билетам весь ущерб природе компенсируется.