В Самаре 31 января нельзя будет доехать до остановки КРЦ "Звезда"

Автобусы поедут мимо КРЦ "Звезда"

В Самаре 31 января с 10.00 до 15.00 нельзя будет доехать до остановки КРЦ "Звезда". Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары. В этот период времени изменится схема движения автобусов: они поедут по Московскому шоссе. 19 троллейбус вообще не будет работать, а трамваи поедут мимо остановки, до Челюскинцев.

Также в ведомстве отметили, что поезда метро будут двигаться только до станции Гагаринская. Вестибюли на Алабинской, Московской и Российской будут закрыты.

Жители города уже оценили неудобства в выходной день, но в департаменте отметили, что это связано с проведением несанкционированных акций в последний день января.