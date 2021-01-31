Под Тольятти легковушка въехала под припаркованную фуру

Легковушка налетела на фуру

В субботу вечером в Ставропольском районе, на трассе между Самарой и Тольятти, случилось немного необычное ДТП. Водитель автомобиля "Хёндэ" двигался в сторону автограда и на 996 километре слишком сильно разогнался и не смог контролировать движение своего авто. В итоге он несколько сбился с пути и влетел прямо под припаркованную на обочине фуру.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя транспортных средств. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Очевидцы рассказали КП-Самара, что в результате ДТП стало причиной образования пробки и затруднения движения.

Напомним, что вечером в пятницу произошла еще одна страшная авария с участием фуры. Под прицеп попал пассажирский автобус - погибли 12 человек, восемь человек в реанимации.