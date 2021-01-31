Число заболевших опять растет

Озвучена статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 31 января 2021 года. За сутки прибавилось 307 заболевших COVID-19 - это рекорд последних трех недель. Накануне было зафиксировано 305 пациентов с положительным тестом. До этого цифра заболевших колебалась около 270-280 человек.

Не слишком оптимистические показатели и по смертности: за сутки стало известно о восьми скончавшихся от коронавируса. 26 и 27 января эта цифра была выше: 10 и 11 жертв инфекции соответственно.

Всего с начала пандемии заболели 40 298 человек, умерли 820 человек. 204 человека за сутки поправились и были выписаны из больниц и с домашнего лечения.

Напомним, что в Самаре продолжается вакцинация от коронавируса. Мы писали, как записаться на прививку в нашем регионе.