В минздраве рассказали, что происходит с пострадавшими в аварии с фурой и автобусом людьми

В аварии погибли 12 человек, еще столько же оказались в больнице

Четверых пострадавших в аварии с фурой и пассажирским автобусом под Сызранью перевели в больницы Самары и Тольятти. Об этом рассказали в региональном минздраве. Им нужна специализированная помощь. Еще шесть человек остаются в сызранской больнице, с ними работают и местные врачи и областные специалисты. На усиление отправили бригаду главных внештатных специалистов по хирургии, нейрохирургии, травматологии, торакальной хирургии.

На данный момент два пациента в состоянии средней степени тяжести, остальные - в стабильно тяжелом состоянии.

В аварии пострадал и полугодовалый ребенок. Его перевели в областную детскую больницу еще в субботу

- Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, врачи отмечают улучшение состояния ребенка, - рассказали в министерстве здравоохранения.

Судьба родителей ребенка не известна, об этом власти не сообщают.