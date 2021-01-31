В Самаре центр перекрыли силовики из-за несанкционированных акций

Силовики не пускают людей на площади Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре в последнее воскресенье января из-за несанкционированных акций перекрыли практически весь центр. По маршрутам прогулки, которые заранее анонсировали организаторы акций, выставлены полиция и ОМОН. Как передают с места событий журналисты КП-Самара, силовиков на улицах больше, чем самих "гуляющих". Если в прошлые выходные шествие было организованным, в этот раз люди разбиваются на ручейки и идут по разным улицам, стремясь к одной из центральных площадей.

Напомним, что власти заранее предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях и организации беспорядков. В начале недели к губернатору обратились представители родительского комитета, попросившие оградить места отдыха и прогулок от проведения подобных акций.

Силовики действуют превентивно: самых активных задерживают, а на площади людей просто не пускают. По данным журналистов КП-Самара, произошло уже несколько десятков задержаний. Людей в автобусы полиции провожают мирно, пока никаких жестких столкновений не было.