В Самаре на несанкционированной акции в поддержку Навального задержали 123 человека

В Самаре прошли задержания на несанкционированных акциях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские рассказали, что на несанкционированной акции поддержки Навального в Самаре задержали 123 человека. Всего по официальным данным в мероприятии участвовали около 300 человек. Как сообщают журналисты КП-Самара, примерно столько же на центральных улицах было и полицейских.

Напомним, что ранее сообщалось о задержаниях журналистов. Власти всю неделю предупреждали об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях, аудиоролики с предупреждениями также крутились и в течение всего дня на площадях.

Для того, чтобы оградить жителей от беспорядков, городские власти закрыли для пассажиров три станции метро и остановку общественного транспорта "Звезда". Сообщается, что в целом все мероприятия прошли в регионе достаточно мирно.