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В Самаре намерены расселить 121 аварийный жилой дом

Это уже третий этап реализации госпрограммы расселения ветхого жилья
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Жители смогут получить новое жилье вместо ветхого

Жители смогут получить новое жилье вместо ветхого

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Самарской области стартовал третий этап переселения граждан в рамках программы ликвидации аварийного жилфонда. В 2021-2022 годах расселят 121 аварийный дом, новое жилье получат около 800 семей - это 2141 человек.

Власти планируют уже к 1 июля 2021 года заключить контракты на покупку жилых помещений для расселения. Во втором полугодии 2022 года первые новоселы смогут переехать и отпраздновать новоселье.

- В рамках первого этапа расселения (2019-2020 гг.) самарцы получили более 300 благоустроенных квартир в новостройках. По второму этапу проводится расселение 467 семей., - отметили в администрации.

Всего до 2025 года из аварийного жилья смогут выехать 4370 семей. Это цифры с начала реализации программы в 2019 году.