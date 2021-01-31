В Самаре потеплеет до +2 и пойдет сильный снег

В Самаре будет тепло и снежно

В Самаре в начале первой недели февраля опять сильно потеплеет и пойдет обильный мокрый снег Все первые дни последнего зимнего месяца будут достаточно весенними. В понедельник температура будет -1 - 6 градусов, а вот уже во вторник столбики термометров поднимутся до +2.

В этот день также пойдет обильный мокрый снег, все будет сопровождаться сильным ветром до 15-18 метров в секунду. В общем, не лучший денек, чтобы вообще показываться на улице.

- Осадки будут местами сильные в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метель, гололед, - описывают синоптики все ужасы грядущего вторника. При этом ночные и дневные температуры будут близки друг к другу. Определяют такую погоду циклонические образования над западной частью европейской территории России.

В среду также будет тепло: 0 - 5 градусов, снег будет идти, но небольшой. Жителей предупреждают о такой погоде, чтобы они были максимально осторожными. Важно одеваться по погоде и носить удобную обувь, чтобы не стать жертвами подтаявшего снега. Также не стоит ходить под крышами, опасаясь схода снега и падения сосулек.