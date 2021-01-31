В Самаре построят еще одну скейт-площадку на Мехзаводе

Сквер преобразится и засветится

На Мехзаводе в Самаре появится скейт-площадка. Ее намерены построить в сквере "Октябрь" в рамках реализации проектов по благоустройству городских территорий "СОдействие". В этом году измениться может несколько территорий в Красноглинском районе - все их выбрали сами жители.

В частности, красноглинцы попросили уделить больше внимания озеленению территорий. Например, преобразиться должен сквер около дома №31 в третьем квартале Красной Глинки. Здесь появятся уличные светильники, брусчатка и топиарная фигура "Дама с кавалером".

Представители власти рассказали, что еще будет сделано.

- Уже благоустроен сквер у Никольского храма в поселке Береза. Построена скейт-площадка на Симферопольской, 2. Ее любят юные поклонники активного образа жизни. В этом году планируется возведение еще одной скейт-площадки - на Мехзаводе, в сквере «Октябрь», - рассказали в администрации района.