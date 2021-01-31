"Крылья Советов" начали тренировку с минуты молчания по погибшим в автобусе около Сызрани

Команда начала тренировку с минуты молчания

Самарская футбольная команда "Крылья Советов" начала тренировку с минуты в молчания в память о погибших в ДТП с автобусом около Сызрани. Напомним, что страшная авария с участием фуры унесла жизни 12 людей, еще 8 человек до сих пор находятся в реанимации, в тяжелом состоянии и полугодовалый ребенок.

- Футбольный клуб "Крылья Советов" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП. Мы скорбим вместе с вами... - отметили представители команды.

Напомним, что совместным решением губернаторов Самарской и Ульяновской областей, 31 января 2021 года объявлен днем траура. Ранее в минздраве региона рассказали, как чувствуют себя выжившие в аварии пассажиры фуры.