В Самаре нашли еще больше заболевших коронавирусом

31 декабря в Самарской области снова выросло число заболевших коронавирусом за сутки, всего зафиксирован рост в 307 случаев. Больше половины пациентов с положительным тестом на COVID-19 нашил в одном городе - это Самара. Здесь за день нашли 155 новых больных. Четверть зараженных в Тольятти - 72 человека.

В основном в районах по 1-3 зараженных. Больше всего новых пациентов в Сызрани - 11 человек, в Новокуйбышевске - 10, в Сергиевском районе - 7, в Чапаевке - 6 и в Сызранском районе - 5.

Большинство зараженных уже были под наблюдением врачей с пневмонией и ОРВИ, 38 человек прошли профосмотр, не имея признаков заболевания.

Всего на данный момент в регионе зафиксировано с начала пандемии 40298 случаев заболевания. Умерли 820 человек, из них 8 за последние сутки. Среди жертв вируса 58-летний мужчина, 91-летний мужчина и 92-летняя женщина с сопутствующими заболеваниями.

Напомним, что прямо сейчас в регионе проходит вакцинация от коронавируса, мы уже рассказывали, как можно сделать прививку.