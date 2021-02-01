"Чиновница в шоколаде" из Ульяновска объяснила желание отправить участников митингов в армию

Светлана Опенышева высказалась об участниках митинга

Ульяновская чиновница Светлана Опенышева, которая "прославилась" на всю страну фотографиями в нафталановой ванне. Дама отдыхала в санатории в Азербайджане и решила выложить картинки шоколадной жизни. И вот теперь она снова прогремела, прокомментировав в телеграмме фотографии с несанкционированных акций. СМИ процитировали ее высказывания, в которых она говорит, что о демократии в этом случае нужно забыть.Она отметила, что издала бы указ, чтобы отправить всех протестующих на принудительные работы, а молодых людей - в армию. Студентов же дама предложила отчислять из вузов.

Позже Светлана Опенышева объяснила свои слова на странице в Фейсбуке.

- То, что молодежь по стране выходят на улицу это беспредел , а не демократия . Не надо переиначивать мои слова . Про демократию - я имела в виду, что в демократической государстве все субъекты обязаны соблюдать закон и не стоит молодежи участвовать в незаконных акциях, - написала Светлана Опенышева

Впрочем, объяснения также удовлетворили не всех. Многие комментаторы отметили, что нельзя держаться за прошлое. Другие же подчеркнули, что молодежь все время протестует и это нормально. А вот саму чиновницу упрекнули, что она удалила первоначальный пост.