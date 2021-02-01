В Тольятти задержан молодой человек, который напал на полицейских во время несанкционированного митинга 23 января

На допросе парень попросил прощения за свой поступок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти. Как стало известно, 23 января, несколько мужчин напали на полицейских во время проведения несогласованного митинга и применили насилие, не опасное для жизни и здоровья.

В воскресенье, 31 января, был задержан один из подозреваемых по уголовному делу. Им оказался 21-летний житель Тольятти. Молодой человек дал признательные показания и рассказал, что случилось в тот день на Приморском бульваре.

- В тот день я находился на митинге. Я толкнул сотрудника полиции с разбега в спину, - рассказал задержанный в ходе допроса.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Полицейские устанавливают личности остальных нападавших.