В феврале жителей Самарской области ждет шестидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя будет в этом году всего один раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роструде напомнили о дополнительных выходных днях в феврале 2021 года. Однако гражданам придется отработать сначала 6 дней.

В связи с тем, что День защитника Отечества, 23 февраля, в этом году выпало на вторник, рабочий день, 22 февраля, был перенесен на субботу. Таким образом, на предпоследней неделе месяца самарцы отработают 6 дней, а с 21 по 23 февраля отдыхать. Праздник сократит последнюю рабочую неделю месяца до трех дней.

Длинная рабочая неделя, с 15 по 20 февраля, будет единственной в этом году. А вот коротких рабочих недель в 2021 году будет семь.