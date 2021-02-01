Житель Самарской области наугад набирал номер телефона, а после убеждал перечислить ему деньги

Некоторые пострадавшие не видели подвоха и перечисляли мошеннику деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 39-летнего жителя Сызрани. Как стало известно, мужчина обманным путем убеждал жителей Самарской области перевести на его банковский счет денежные средства. Обвиняемый совершал преступления с апреля по сентябрь 2020 года.

По версии следствия, мошенник наугад набирал номер телефона, иногда представлялся сотрудником полиции, но чаще дальним родственником. Он предлагал за небольшую плату смягчить наказание родственнику абонента, либо убеждал в необходимости решения какой-то проблемы с помощью денег.

- Не всегда свою задумку обвиняемому удавалось реализовать до конца. У некоторых граждан общение со злоумышленником все же вызвало подозрения и в последний момент они отказывались переводить денежные средства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мошенник совершил 5 таких преступлений, потерпевшие переводили ему на счет от 4 до 7 тысяч рублей. Также неоднократно судимого мужчину обвиняют еще в двух попытках совершения преступления, с помощью мобильного телефона.

- В настоящее время сызранцу предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Покушение на мошенничество», а также пяти преступлений по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.