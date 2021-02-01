В Самаре кассир магазина присвоила себе более 800 тысяч рублей

Кассирша брала наличные деньги с клиентов, а в отчете указывала "безналичный расчет" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарчанка ограбила на 800 тыс организацию, в которой работала кассиром. Жительница Самары работала в одном из филиалов федеральной сети по продаже автотоваров. Девушка 1988 года рождения при расчете с клиентами магазина выбирала в специальной программе безналичный способ оплаты, а по факту брала с клиентов наличные деньги.

Мошенницу раскрыли после того, как в главном офисе в городе Уфа провели финансовую проверку. Было выявлено, что на общем счете не хватает более 800 тысяч рублей. При сопоставлении данных под подозрение попала сотрудница самарского филиала.

- В настоящее время женщину задержали и завели уголовное дело. Она уже внесла 400 тысяч рублей в кассу организации в счет погашения ущерба. Остальную сумму она также обязалась вернуть магазину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере» передано в суд для рассмотрения по существу.