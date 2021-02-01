В Самарской области количество заболевших за сутки вновь превышает 300 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 305 человек. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 40 603 человека.

На 1 февраля 2021 года уже 37 350 пациентов справились с опасным заболеванием. За прошедшие сутки лечение завершили 193 человека.

Что касается статистики по летальным случаям среди больных коронавирусом, то за минувшие сутки скончалось 4 человека. Общее количество смертей, среди пациентов с подтвержденным диагнозом, на сегодняшний день составило 824 случая.