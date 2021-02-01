В Самарской области иномарка вылетела с трассы в кювет и перевернулась

В результате опрокидывания автомобиля в кювет, пострадала пассажирка Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области автомобиль съехал с трассы в кювет и перевернулся. С места аварии пассажирку госпитализировали на скорой в больницу. ДТП произошло утром, 31 января, в Кинель-Черкасском районе Самарской области на автодороге «Самара-Бугуруслан».

По данным ГУ МВД по Самарской области, 42-летний водитель на автомобиле Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет. Впоследствии его автомобиль перевернулся.

- В результате аварии пострадала 33-летняя пассажирка легкового автомобиля. Девушку госпитализировали в больницу с различными травмами, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, водитель в момент аварии находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

Напомним, что в этот же день произошла еще одна авария с опрокидыванием автомобиля. На Южном шоссе в Самаре молодая девушка на автомобиле "Киа" столкнулась со встречной машиной и её авто перевернулось. Пострадавшую госпитализировали в больницу с травмой головы.