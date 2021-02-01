Тольяттинский «Акрон» обыграл «Лудогорец» в контрольном матче

Это второй матч тольяттинской команды на сборе. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» обыграл на сборе в Турции участника Лиги Европы и девятикратного чемпиона Болгарии клуб «Лудогорец». Встреча, которая проходила в городе Белек, закончилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Акрона» Даур Квеквескири на 24 минуте. Отыграться «Лудогорцу» удалось во втором тайме – на 74-ой минуте ворота тольяттинцев поразил Доминик Янков. Однако красно-черные тут же снова вышли вперед – спустя две минуты. Победу «Акрону» принес Артур Газданов.

Напомним, сезон для тольяттинской команды возобновится 27 февраля выездным матчем против московского «Велеса».