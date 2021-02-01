19-летний житель Самары на Мерседесе сбил пешехода на улице Таганская

Пострадавшего на "скорой" доставили в больницу Фото: ГИБДД Самара

В эти выходные в Куйбышевском районе Самары молодой водитель на иномарке сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Как сообщили инспекторы ГИБДД Самары, ДТП с участием пешехода произошло около 6 часов вечера в Куйбышевском районе. По данным полицейских, 19-летний водитель на автомобиле Мерседес сбил переходившего дорогу пешехода на улице Таганская.

- Мужчина 1986 года рождения пересекал проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавший получил различные травмы и был доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.