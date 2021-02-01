В Самаре предлагают построить трамвайную ветку в Южный город

Трамвайную сеть предлагают продлить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предлагают построить трамвайную ветку в поселок Волгарь и Южный город. Такое предложение содержится в презентации комплексной стратегии развития транспортной инфраструктуры Самары, разработанной по заказу областного минтранса специалистами РосдорНИИ.

В опубликованном документе столичные эксперты предложили три варианта долгосрочных перспектив развития трамвайной сети в Самаре до 2035 года.

Минимальный предложенный сценарий предполагает строительство трамвайной линии на территорию Стрелки и трамвайной линии по проспекту К. Маркса. Стоимость этого варианта оценивается в 25,2 млрд рублей.

Реальным сценарием эксперты сочли вариант строительства трамвайной линии в пос. Волгарь и Южный город вдоль Кряжского шоссе. На реализацию этого проекта, по мнению специалистов РосдорНИИ, потребуется не менее 30,7 миллиардов.

Предусмотрели эксперты и максимально возможный вариант развития трамвайной сети. Он включает в себя все мероприятия среднего сценария плюс строительство трамвайной линии в Южный город вдоль Южного шоссе и трамвайного депо. Стоить такая масштабная стройка будет как минимум 36,4 миллиарда.

Презентацию представят губернатору Дмитрию Азарову на заседании Градостроительного совета.