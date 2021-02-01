Впервые на самарской сцене выступит театр-студия «Грань»

Впервые за 50 лет своего существования театр-студия "Грань" выступит на сцене Самарского театра оперы и балета

Лауреат Российской Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» театр-студия «Грань» выступят на сцене Самарского академического театра оперы и балета в конце марта этого года. В Самаре театр будет впервые за все время своего существования.

- 30 и 31 марта 2021 года состоятся два показа спектакля «Дракон» по пьесе Е. Шварца на сцене Самарского академического театра оперы и балета, - сообщили в пресс-службе театра «Грань».

Спектакль «Дракон» стал премьерой юбилейного 50-го сезона театра-студии «Грань» и был представлен публике в октябре прошлого года. Постановщиком стал российский режиссер Денис Бокурадзе, который является художественным руководителем театра-студии «Грань» с 2011 года.

Евгений Шварц написал пьесу «Дракон» в 1943 году и обозначил жанр как «сказка в трех действиях». Денис Бокурадзе дал своему интерпретированному спектаклю другое определение – «печальная история, в которой улыбаются».

- Хотя пьеса написана Шварцем в 1943 году, в ней все пропитано сегодняшним днем. Много перекличек. А главный вопрос, который мы ставим в спектакле – что такое свобода? И что это значит – свободный человек? Возможно, финал спектакля многих увидит, ведь никогда не угадаешь, в ком из нас начнет просыпаться Дракон, - говорит Денис Бокурадзе.