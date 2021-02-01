«Динамо-Самара» обыграло в товарищеском матче бронзового призера Лиги чемпионов по мини-футболу

Ближайший матч в чемпионате России самарцы сыграют 6 февраля. Фото: МФК «Динамо Самара».

«Динамо-Самара» обыграло бронзового призера Лиги чемпионов по мини-футболу московский клуб «КПРФ». Матч проходил в СК «Старт» в Реутове и закончился со счетом 3:2. Голами у самарцев отметились Владимир Гончаров (шестиметровый), Алексей Лялин и Кайя.

- Если учесть, что наша команда сегодня играла на фоне усталости и в усеченном составе, то результат считаю хорошим, - приводит слова старшего тренера «Динамо-Самара» Станислава Ларионова пресс-служба клуба. - Ребята молодцы. Было видно, что им приходится тяжело, но перетерпели, наладили командную игру и дали бой сильному сопернику. Хозяева владели инициативой, больше атаковали, но наши вратари и полевые игроки надежно действовали в защите и постоянно организовывали острые контратаки. Ошибки были, не без них, но в целом качеством футбола, показанного сегодня нашими футболистами, я доволен.

Ближайший матч в чемпионате России самарцы сыграют 6 февраля. В этот день «Динамо» проведет выездную встречу с «Ухтой».