Суд арестовал водителя грузовика, который устроил ДТП с 12 погибшими под Самарой

Сам Ахметов отделался легкими травмами после аварии Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В Самарской области 31 января арестовали 31-летнего Абдувахита Ахметова - водителя микроавтобуса "ДАФ", устроившего смертельное ДТП на 873 километре трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе. Его грузовик в пятницу вечером 29 января столкнулся с микроавтобусом "Ситроен", 12 человек погибли.

- В Сызранском районном суде поддержали ходатайство следствия об аресте обвиняемого на два месяца - до 29 марта 2021 года. Прокурор поддержал обвинение, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре региона.

Ахметов проходит фигурантом по уголовному делу по ч.5 ст.264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Сам отказался от дачи показаний и просил не заключать его под стражу.

Отметим, что часть погибших уже похоронили. Церемонии прощания состоялись в Сызрани и Красносельске, куда направлялись пассажиры того рейса. 11 человек до сих пор в реанимации.

Расследование продолжается. Занимаются им в центральном аппарате СК РФ.

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