На жителя Самары завели уголовное дело за попытку дать взятку полицейскому

Полицейский отказался от денег и рассказал о происшествии своему начальнику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары попытался дать полицейскому незаконное денежное вознаграждение, чтобы тот прекратил проводить проверку бизнеса, но сотрудник подразделения экономической безопасности от денег отказался.

По версии следствия, молодой человек 1998 года рождения хотел передать сотруднику МВД 20 тысяч рублей за прекращение проверки по факту незаконной продажи табачной продукции. Сотрудник отдела экономической безопасности отказался от незаконного вознаграждения и доложил о происшествии своему руководителю.

- В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также по части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.