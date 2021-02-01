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«Россети ФСК ЕЭС» увеличила на 8,7 МВт выдачу мощности крупному крупнейшему газоперерабатывающему заводу Самарской области

Обеспечена выдача до 14,9 МВт суммарной мощности объектам Нефтегорского газоперерабатывающего завода
Кристина АДАЕВА
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Общая мощность магистральных подстанций «Просвет» и «Кинельская» 610 МВА

Общая мощность магистральных подстанций «Просвет» и «Кинельская» 610 МВА

Крупнейший газоперерабатывающий завод Самарской области получит дополнительные мощности. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») на 8,7 МВт увеличила выдачу мощности из ЕНЭС (единой национальной электрической сети) в сети компании «Россети Волга» для Нефтегорского газоперерабатывающего завода (НК «Роснефть»). Теперь завод будет получать 14,9 МВт. На Нефтегорском ГПЗ продолжается программа технического перевооружения и замены устаревшего оборудования.

Электроснабжение предприятия идет от двух независимых источников – магистральных подстанций 220 кВ «Просвет» и «Кинельская». В 2020 году для увеличения надежности отремонтированы девять комплектов разъединителей на открытом распределительном устройстве 110 кВ подстанции 220 кВ «Просвет». В 2021 году стартует комплексная реконструкция подстанции 220 кВ «Кинельская». Там заменят основное электрооборудование, в том числе, силовые автотрансформаторы общей мощностью 400 МВА. Все работы пройдут без ограничений подачи энергии потребителям.

Теперь завод будет получать 14,9 МВт

Теперь завод будет получать 14,9 МВт

Общая мощность магистральных подстанций «Просвет» и «Кинельская» 610 МВА, они входят в число узловых центров питания Самарской области с населением около 3,2 млн человек. Они также обеспечивают электроснабжение тяговых подстанций Куйбышевской железной дороги и нефтеперекачивающих станций экспортного трубопровода «Дружба».