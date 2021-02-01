«Россети ФСК ЕЭС» увеличила на 8,7 МВт выдачу мощности крупному крупнейшему газоперерабатывающему заводу Самарской области

Общая мощность магистральных подстанций «Просвет» и «Кинельская» 610 МВА

Крупнейший газоперерабатывающий завод Самарской области получит дополнительные мощности. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») на 8,7 МВт увеличила выдачу мощности из ЕНЭС (единой национальной электрической сети) в сети компании «Россети Волга» для Нефтегорского газоперерабатывающего завода (НК «Роснефть»). Теперь завод будет получать 14,9 МВт. На Нефтегорском ГПЗ продолжается программа технического перевооружения и замены устаревшего оборудования.

Электроснабжение предприятия идет от двух независимых источников – магистральных подстанций 220 кВ «Просвет» и «Кинельская». В 2020 году для увеличения надежности отремонтированы девять комплектов разъединителей на открытом распределительном устройстве 110 кВ подстанции 220 кВ «Просвет». В 2021 году стартует комплексная реконструкция подстанции 220 кВ «Кинельская». Там заменят основное электрооборудование, в том числе, силовые автотрансформаторы общей мощностью 400 МВА. Все работы пройдут без ограничений подачи энергии потребителям.

Теперь завод будет получать 14,9 МВт

Общая мощность магистральных подстанций «Просвет» и «Кинельская» 610 МВА, они входят в число узловых центров питания Самарской области с населением около 3,2 млн человек. Они также обеспечивают электроснабжение тяговых подстанций Куйбышевской железной дороги и нефтеперекачивающих станций экспортного трубопровода «Дружба».