«Крылья Советов» разгромили «Сочи» в контрольном матче

Дубль у самарцев оформил Иван Сергеев, еще по голу забили Владислав Тюрин и Юрий Горшков. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов», которые в этом сезоне выступают в ФНЛ, разгромили в контрольном матче на сборе в турецком Белеке представителя Российской премьер-лиги «Сочи». Встреча завершилась со счетом 4:1. Дубль у самарцев оформил Иван Сергеев, еще по голу забили Владислав Тюрин и Юрий Горшков. У южан отличился Антон Заболотный.

На втором сборе, который продлится до 7 февраля, у «Крыльев» осталось два товарищеских матча. 6 февраля самарцы сыграют с казахстанским «Кайратом», а в последний день сбора встретятся с черногорским клубом «Будучност».