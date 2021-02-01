В Самаре и Тольятти снова больше всего инфицированных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки подтверждено 305 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди местных жителей. Большинство заболевших снова обнаружены в Самаре и Тольятти.

По данным оперштаба на 1 февраля в Самаре заболели за сутки 112 человек. В Тольятти коронавирус подтвердился у 100 местных жителей. На третьем месте антирейтинга Новокуйбышевск, там за сутки коронавирус подтвердился у 24 человек. В Красноярском районе – 15 заболевших, а в Сызрани – 13.

Из числа суточных зараженных, у 264 пациентов коронавирус был выявлен при обследовании с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония. 41 человек проходили профилактическое обследование и не подозревали о наличии инфекции.

За минувшие сутки в самарской области умерли 4 пациента, у которых был коронавирус. Среди них, 69-летняя женщина с онкологией и заболеваниями эндокринной системы. Женщина 82 лет и мужчина 71 года, у которых были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, а также 73-летняя женщина, которая при жизни страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. С начала пандемии в Самарской области скончались 824 пациента с коронавирусом.