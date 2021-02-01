Оба спортивных объекта будут включать тренировочные залы, залы с трибунами для проведения соревнований, медицинские центры и т.д. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской области построят два Центра прогресса бокса. Один появится в Самаре и будет носить имя советского боксера, чемпиона мира, Европы и обладателя Кубка мира Василия Шишова. Второй построят в Жигулевске, ему присвоят имя российского боксера, двукратного Олимпийского чемпионата, чемпиона Европы и мира Олега Саитова. Об этом объявили на совместном организационном собрании представителей правительства Самарской области, федерации бокса России и региональной федерации бокса.

- Мы планируем, что в Самаре в Центре будет базироваться муниципальная школа имени Василия Александровича Шишова по различным видам спорта: боксу, тхэквондо, греко-римской борьбе и художественной гимнастике, - рассказал председатель правления Самарской областной федерации бокса Сергей Карев.

Предположительно, спортивный объект построят в Железнодорожном районе, однако все еще может поменяться.

В Жигулевске Центр прогресса бокса появится в историческом центре города, в границах улиц Жигулевской и Декабристов.

Оба спортивных объекта будут включать тренировочные залы, залы с трибунами для проведения соревнований, медицинские центры и т.д.