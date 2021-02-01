В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за метели

В Самарской области вновь ожидается сильный снегопад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильных осадков, говорится в сообщении регионального МЧС.

Во вторник, 2 февраля, по области ожидаются сильные осадки, местами метель с порывами ветра до 17-22 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.

По данным Приволжского УГМС, ожидается температура от +3 до -2 градусов в дневное время. Ночью возможно похолодание до -10 градусов.

До конца недели в регионе ожидаются неустойчивые осадки с повышенными температурами. Наиболее интенсивные осадки возможны в ближайшие сутки.