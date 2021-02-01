В Самаре утратило силу распоряжение на планирование территории около ж/д вокзала

СОФЖИ лишили права на планировку территории около ж/д вокзала

В Самаре утратило силу распоряжение департамента строительства и архитектуры города о разрешение СОФЖИ на планировку территории в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого в Ленинском и Железнодорожном районах. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Разрешение было выдано в 2015 году. Как сказано в документе, у разрешение вышел срок давности. В июле 2020 года Ленинский районный суд принял решение признать утратившим силу распоряжение.

Ранее в колонию на шесть лет отправили экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова по обвинению в мошенничестве и злоупотреблению полномочию.