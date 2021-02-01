ВТБ направит банкоматы на экологическую переработку после их вывода из эксплуатации

ВТБ уделяет большое внимание вопросам защиты окружающей среды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На переработку уже переданы серверы, источники бесперебойного питания, стойки, системы хранения, рабочие станции, запланирована передача банкоматов, pos-терминалов, офисной и бытовой техники.

«В рамках масштабной трансформации ВТБ мы проводим модернизацию инфраструктуры, увеличиваем эффективность наших дата-центров. Это приводит к выводу из эксплуатации большого количества отслужившего оборудования, которое в современном мире особенно важно правильно утилизировать. Наш проект по переработке электронных отходов – это очередной шаг к улучшению экологической обстановки и повышению качества жизни каждого человека. В дальнейшем мы планируем увеличивать объемы направляемого на экологическую переработку оборудования», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В результате переработки электронных отходов и оборудования будут получены медь, алюминий, сплавы цинка и латунь, печатные платы, черные металлы и пластики. До 95% материалов и утилизированной техники становятся вторичным сырьем, из которого в дальнейшем могут быть изготовлены совершенно различные изделия - от автомобильных капотов до пультов дистанционного управления. В частности, из одной переработанной серверной стойки могут быть созданы 10-15 дверных ручек, дверь автомобиля, а из переработанного принтера получаются 3-4 секции корпуса светофора.

ВТБ уделяет большое внимание вопросам защиты окружающей среды и снижению собственного экологического воздействия на окружающую среду.