Больше электричек хотят запустить между Самарской, Ульяновской и Пензенской областями
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Больше электричек хотят запустить между Самарской, Ульяновской и Пензенской областями. Этот вопросу самарский губернатор Дмитрий Азаров поручил проработать министру транспорта региона Ивану Пивкину.
Обсуждается возможность возобновления движения электричек от станции Сызрань до станции Кузнецк Пензенской области, а также чаще запускать электричку от Сызрани до Инзы Ульяновской области.
"Проработайте вопрос и представьте варианты. Мы готовы к паритетному софинансированию этих перевозок, если это необходимо",- обратился глава региона к Пивкину.
Эту тему стали обсуждать после крупной аварии в Сызранском районе, где погибли 12 человек. Водителя грузовика арестовали. Ранее эксперты обсуждали, нужны ли в Самаре городские электрички.