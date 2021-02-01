Больше электричек хотят запустить между Самарской, Ульяновской и Пензенской областями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше электричек хотят запустить между Самарской, Ульяновской и Пензенской областями. Этот вопросу самарский губернатор Дмитрий Азаров поручил проработать министру транспорта региона Ивану Пивкину.

Обсуждается возможность возобновления движения электричек от станции Сызрань до станции Кузнецк Пензенской области, а также чаще запускать электричку от Сызрани до Инзы Ульяновской области.

"Проработайте вопрос и представьте варианты. Мы готовы к паритетному софинансированию этих перевозок, если это необходимо",- обратился глава региона к Пивкину.

Эту тему стали обсуждать после крупной аварии в Сызранском районе, где погибли 12 человек. Водителя грузовика арестовали. Ранее эксперты обсуждали, нужны ли в Самаре городские электрички.