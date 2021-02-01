Бои Кубка мира по боксу 2022 года пройдут в Самарской области

В Самарской области могут пройти финальные или полуфинальные бои

В Самарской области в 2022 году планируют провести несколько боев Кубка мира по боксу. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

"Обладая уверенностью в том, что Самарская область справится с организацией и проведением соревнований самого высокого уровня, мы планируем в 2022 году провести Кубок мира по боксу в том числе в Самаре", - цитируют в сообщении генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева.

Сейчас рассматривается возможность проведения полуфинала или финала. В 2019 году в Самаре прошел чемпионат России по боксу.

Ранее сообщалось, что в Самарской области построят два Центра прогресса бокса.