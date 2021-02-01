В Самаре временно ограничат движение по дублеру на Ново-Садовой

На дублере на Ново-Садовой ограничат движение транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 3 февраля временно ограничат движение на дублере улицы Ново-Садовой. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Ограничения будут действовать в связи с началом реконструкции на улице Ново-Садовой. Закрыт будет участок от 6-й радиальной улицы до улицы XXII Партсъезда. Движение на дублере ограничат на четной стороне от дома №184 до дома №180.

В прежний режим движение вернут после окончания работ. Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в 2021 году начнется строительство двухуровневой транспортной развязки на улицах Ново-Садовой, Советской Армии и XXII партсъезд.