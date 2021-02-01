Самарский губернатор рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП под Сызранью

В этот грузовик на трассе М-5 в Самарской области врезался микроавтобус Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Малолетнего ребенка, пострадавшего в крупном ДТП в Самарской области, готовят к переводу из реанимации в обычную палату. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров.

"Самый маленький пациент, которому всего 1 год и 9 месяцев, сегодня чувствует себя гораздо лучше, зафиксировано улучшение здоровья.

Авария с микроавтобусом и грузовиком произошла в Сызранском районе в пятницу, 29 января.

Среди пострадавших - мальчик Дима, которому меньше двух лет. Его мама Елизавета, также пострадавшая в аварии, с множественными травмами также находится в больнице.

Ранее состояние ребенка оценил известный российский врач Леонид Рошаль.

В результате аварии в пятницу погибли 12 человек, пострадали 11 пассажиров микроавтобуса. Водитель грузовика арестован.