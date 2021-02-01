В Самаре от коронавируса привьют всех, кто захочет

Всем желающим обязательно сделают прививку

В Самарской области прививку от коронавируса сделают всем, кто сам проявил такое желание. Такое поручение на оперштабе дал коллегам из минздрава губернатор Дмитрий Азаров. Он потребовал, чтобы все добровольцы получили вакцину.

На данный момент первую часть прививки уже сделали 21 726 человек, полностью вакцинацию завершили 5430 человек. В их числе в первую очередь врачи, учителя, соцработники, работники транспортной сферы, энергетики, студенты.

Однако, заявки принимают и от добровольцев. Записаться можно на сайте Госуслуг - причем, если вакцин прямо сейчас в наличии нет, - в лист ожидания.

Министр Армен Бенян рассказал, что из записавшихся 9100 человек уже более 8500 привиты. Следующая поставка ожидается 4 февраля, привезут 28 980 доз препарата.

- Граждане, которые думают о своем здоровье и о здоровье окружающих, должны получить вакцину в приоритетном порядке. Даю вам такое поручение, - уточнил губернатор.