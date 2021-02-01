В Самаре на продажу выставили однокомнатную квартиру за 9 млн рублей. Что в ней есть?

Однокомнатную квартиру за 9 млн рублей выставили на продажу в Самаре за 8,9 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однокомнатную квартиру выставили на продажу в Самаре за 8,9 млн рублей. Объявление размещено на сайте поиска недвижимости.

Квартира продается от собственника, которым является один владелец. При этом отмечается, что там никто не жил. Квартира находится в Ленинском районе на Самарской, 267. Дом сдан в 2010 году, в 2019 году делали ремонт.

В квартире установлены межкомнатные двери из массива ясеня, деревянные немецкие стеклопакеты, имеется два санузла. Отмечается, что есть возможность устроить зимний сам на примыкающей крыше.

Квартира сдана на охрану в подъезде имеется консьерж.