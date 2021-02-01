Дмитрий Азаров призвал ГЖИ применять жесткие меры за некачественную уборку снега

От снега очищено 84% внутриквартальных проездов и общественных территорий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал государственную жилищную инспекцию применять жесткие меры за некачественную уборку снега.

За два прошедших зимних месяца в ГЖИ поступило 219 обращений от жителей региона по теме неудовлетворительной уборки снега и сосулек – это в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлой зимы.

В прошлом году в связи с мораторием на проведение проверок со стороны ГЖИ был организован мониторинг жилищного фонда. В декабре специалисты ведомства обследовали, как чистили более 5 тыс. многоквартирных домов. В этом году мораторий снят, с января обследовали более 6,5 тыс. домов.

Всего за зиму выявили 576 нарушений, из которых по 64-м информация направлена для возбуждения уголовного. К ответственности уже привлечены 18 юридических лиц.

Как выяснилось, от снега очищено только 84% внутриквартальных проездов и общественных территорий. Столько же - от сосулек.

В случае, если какой-либо участок не поставлен на кадастровый учет, территорию обязаны чистить муниципалитеты. Глава подчеркнул, что если муниципалитеты не проводят уборку на таких территориях, то их необходимо привлекать к административной ответственности. Он поручил руководителю региональной ГЖИ Виктории Катковой разобраться в каждой подобной ситуации. Если вопрос не будет решаться в рабочем порядке, все материалы следует направлять в прокуратуру. «Я вас настраивал на командную, партнерскую работу с руководителями муниципалитетов. Но есть неисполнение – принимайте меры самые жесткие: административные, управленческие в отношении нерадивых чиновников», - сказал губернатор, обращаясь к Катковой.