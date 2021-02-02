Мобильный прививочный комплекс откроют в Рощинском

В поселке Рощинский появится мобильный пункт, где будут делать прививки от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мобильный прививочный комплекс для вакцинации от коронавируса откроют в поселке Рощинский Самарской области. Об этом сообщалось во время заседания регионального оперштаба.

В комплексе смогут делать до 100 прививок в день, работать там будут сотрудники Волжской центральной районной больницы.

Около поселка расположены воинские части и военный полигон. Там же базируется миротворческая бригада, военнослужащие которой направлялись в Нагорный Карабах.

Ранее глава региона запретил отказывать в вакцинации тем, кто записался на прививку. На данный момент первую часть прививки уже сделали 21 726 человек, полностью вакцинацию завершили 5430 человек.