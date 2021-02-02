В Тольятти у пассажира такси нашли 26 свертков с наркотиком

В Тольятти задержали мужчину, который перевозил наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти задержали 35-летнего мужчину, который перевозил наркотики. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования остановили автомобиль такси и во время досмотра пассажира нашли у него 26 свертков с белым веществом. Как показала экспертиза, это был N-метилэфедрон массой 22,58 грамм, что является крупным размером.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчину поместили под стражу. Задержанным оказался безработный 35-летний местный житель, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал, что намеревался сбыть наркотик через закладки.

Полицейские проверяют, был ли мужчина причастен к другим преступлениям.