В Самаре ранее судимая девушка воровала в магазинах продукты и спиртные напитки

Девушка получила новый срок за воровство в магазинах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесен приговор в отношении 25-летней ранее судимой девушки, которая воровала в магазинах продукты и спиртные напитки. Об этом сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.

Как выяснилось, в летние месяцы прошлого года девушка в супермаркетах в Промышленном районе воровала товары со стеллажей. Она выносила спиртные напитки и продукты - колбасу, сыр и рыбу. Брала она и средства гигиены - шампуни и зубную пасту. Всего выявили 12 эпизодов, девушка нанесла магазинам общий ущерб почти на 14 тыс. рублей.

Ранее девушка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за мелкое хищение. Пришлось ответить ей и теперь. Суд признал ее виновной и назначил ей 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.