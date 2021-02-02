В Самаре кассира магазина признали виновной в хищении более 800 тыс. рублей

Суд учел, что у молодой женщины трое малолетних детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре молодую женщину признали виновной в хищении более 800 тыс. рублей, которые она присвоила, работая кассиром в магазине. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Как выяснилось, 33-летняя женщина работала кассиром в магазине. При обслуживании покупателей она принимала от них наличные деньги, а покупки оформляла как при безналичном расчете. Полученные деньги она присваивала. Действуя таким образом, с декабря 2017 года по май 2018 года кассир получила 827 тыс. рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В суде свою вину молодая женщина признала полностью и полностью возместила причиненный ущерб. С учетом того, что у нее трое малолетних детей, суди признал женщину виновной и назначил ей 6 месяцев лишения свободы условно.